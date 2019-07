iPad: in arrivo un modello 5G pieghevole?

Negli ultimi mesi Apple ci ha dato conferma di essere interessata alla tecnologia pieghevole ed un nuovo rumor confermerebbe ulteriormente la faccenda. Si tratta di una voce diffusa da Economic Daily News e dall’analista Jeff Lin, secondo la quale Apple starebbe lavorando ad un iPad Pro pieghevole con connessione 5G.

Apple potrebbe lanciare un iPad Pro pieghevole con supporto alla rete 5G

Secondo quanto riportato il dispositivo in questione sarebbe dotato di un display grande quanto quello di un Macbook Pro, il quale dovrebbe appunto essere in grado di piegarsi. Come tale procedimento avvenga non è stato reso chiaro, come risulta ancora ignoto il tipo di schermo che il device adotterà, che potrebbe essere basato sia su quello del Galaxy Fold che del Huawei Mate X.

Non rimane altro quindi che attendere future notizie in merito al dispositivo da parte di Apple e sperare per il meglio.