Digimon Story Cyber Sleuth Complete Edition: un trailer per l’annuncio

Tra le tante novità del panel di Bandai Namco all’Anime Expo di Los Angeles è stata annunciata la Digimon Story Cyber Sleuth Complete Edition. All’interno dell’evento “Future of Digimon” è stato infatti annunciato che Digimon Story: Cyber Sleuth e Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory arriveranno su PC e Nintendo Switch il 18 ottobre.

Digimon Story Cyber Sleuth Complete Edition: in arrivo su PC e Switch

Cyber Sleuth è stato rilasciato per la prima volta su PlayStation VITA in Giappone a marzo 2015, per poi uscire su PlayStation 4 e VITA anche nel resto del mondo. Hacker’s Memory è stato invece uscito su PS4 e VITA in Giappone a dicembre 2017 e nel resto del mondo a gennaio 2018. Noi vi lasciamo al trailer qui sotto.

