Digimon Survive: Bandai Namco lo rimanda al 2020

Digimon Survive è stato rimandato al 2020 da Bandai Namco, la società lo ha annunciato durante il panel Future of Digimon all’Anime Expo 2019. Il gioco sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC. Durante il panel è stato mostrato il filmato di apertura della durata di più di cinque minuti, ma sfortunatamente non è stato ancora caricato online.

Digimon Survive: una panoramica del gioco

Digimon Survive presenterà un’avventura nuova di zecca ambientata in un mondo misterioso, con personaggi disegnati da Uichi Ukumo e la musica dell’acclamato Tomoki Miyoshi.

Nel gioco vedremo un gruppo di adolescenti, guidati da Takuma Momozuka, perdersi durante un campeggio organizzato dalla scuola, per poi trovarli trasportati in uno strano nuovo mondo pieno di mostri e pericoli.

Mentre combattono per trovare la loro strada verso casa, attraverso un mondo costellato da battaglie mortali, le scelte dei giocatori durante il gioco avranno un impatto sull’evoluzione dei loro alleati mostri e sul finale finale. Le battaglie nel gioco sono combattute in 2D, nello stile classico degli RPG strategici.

