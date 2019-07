Batman Arkham Collection: un leak rivela la data di uscita su PS4 e Xbox?

Batman: Arkham Collection per PS4 e Xbox One per Amazon.Uk sarebbe in arrivo il 6 settembre. La collection dovrebbe includere Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City e Batman: Arkham Knight tutto in un unico pacchetto per PS4 e Xbox One. In precedenza Warner Bros. aveva già messo in vendita questa collection ma solo in versione digitale.

Batman Arkham Collection: Rocksteady continua a ignorare Origins

Come potete notare Origins non fa parte di questa collection, visto che Rocksteady continua a comportarsi come se non esistesse.

Per coloro che non lo sapessero Batman: Arkham Origins è stato l’unico gioco della serie non sviluppato da Rocksteady. Infatti è stato sviluppato da WB Games Montreal, e probabilmente per questo motivo la software house inglese continua a ignorarlo e considera la serie come una vera e propria trilogia. E questo è una sfortuna, perché diventerà sempre più difficile giocare a Origins, un gioco che piace a molti.

Naturalmente, questo leak va preso con le pinze fino a quando arriva la conferma ufficiale, ma solitamente Amazon è una fonte affidabile. Inoltre, il 6 settembre è un venerdì, quindi la data è plausibile visto che venerdì, insieme a martedì, è il giorno più comune in cui vengono pubblicati i giochi.

