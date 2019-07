Nintendo: vogliamo stare al passo con il cloud gaming

Nintendo Switch, in qualche modo, offre già uno dei più grandi vantaggi del cloud gaming: la possibilità di giocare ovunque tu vada. Ma Nintendo non sottovaluta l’avvento di questa nuova tecnologia, e la potenziale rivoluzione che potrebbe portare nel mondo dei videogiochi. Quando alla riunione annuale degli azionisti di quest’anno è stato chiesto ai dirigenti della grande N cosa pensavano del cloud gaming, il presidente della compagnia, Shuntaro Furukawa, ha affermato che devono rimanere al passo anche in questo campo.

Nintendo: secondo Miyamoto il cloud gaming non sostituirà le console tradizionali

Shigeru Miyamoto, il famoso creatore di Mario e Zelda, ha convenuto sul fatto che il cloud gaming diventerà sempre più diffuso in futuro, ma ha aggiunto che non crede che la tecnologia sostituirà necessariamente le console come Switch.

“Non ho dubbi sul fatto che continueranno ad esserci giochi divertenti perché funzionano localmente e non sul cloud”, ha affermato. “Riteniamo sia importante continuare a utilizzare questi diversi ambienti tecnologici per realizzare un intrattenimento unico che potrebbe essere realizzato solo da Nintendo“.

Al momento attuale la casa di Kyoto non ha un servizio di cloud gaming come Google , Sony e Microsoft, ma sta sperimentando il servizio in Giappone attraverso dei partner.

Il presidente di Nintendo, sempre durante la già citata riunione degli azionisti, ha anche affermato che in futuro potrebbero proporre un loro servizio di abbonamento, come quelli che stanno spopolando al momento.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games