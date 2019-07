PlayStation 5: un vecchio leak rivelava prezzo, periodo di uscita e titoli di lancio?

PlayStation 5 oramai, anche se non fisicamente, è una solida realtà dopo l’intervista di Mark Cerny a Wired, nella quale sono stati svelati alcuni dei dettagli tecnici della futura console di Sony. Eppure questi particolari erano già stati svelati da un leak dello scorso dicembre, passato abbastanza inosservato, che oltre alle informazioni tecniche conteneva delle importanti notizie su prezzo, periodo di uscita e titoli di lancio della console.

PlayStation 5: Gran Turismo 7 e GTA VI saranno dei titolo di lancio?

Secondo le informazioni del leaker i titoli third party presenti al lancio per Playstation 5 saranno: Battlefield Bad Company 3, un nuovo gioco di Harry Potter, un nuovo Assassin’s Creed e l’attesissimo GTA VI.

Per quanto riguarda le esclusive invece si parla di: Gran Turismo 7, Marvel’s Spider-Man 2 e delle versioni per PlayStation 5 di The Last of Us Part II, Death Stranding e Ghost of Tsushima, anche se vista la presenza della retrocompatibilità l’arrivo di una versione remastered di questi tre titoli appare improbabile.

Sempre secondo le informazioni trapelate da questo leak, la console sarebbe in arrivo tra marzo e novembre 2020 al prezzo di 499 euro. Sony avrebbe in progetto anche un PlayStation VR 2.0 e l’introduzione dell’abbonamento PlayStation Plus Premium che comprenderà la possibilità di creare server privati e altre feature ancora non specificate.

Come sempre, nei casi di leak, vi raccomandiamo di prendere queste “informazioni” con le dovute cautela, ma il fatto che alcune cose presenti in esso siano state poi rivelate da Cerny fa ben sperare.

