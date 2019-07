Nintendo Switch Online ha superato i 10 milioni di abbonati

È passato meno di un anno da quando il colosso nipponico Nintendo ha annunciato Nintendo Switch Online, il servizio che, previo abbonamento, concede tante feature esclusive ai suoi abbonati (come il giocare in multiplayer). Oggi, la Grande N, tramite le parole del presidente Shuntaro Furukawa, ha confermato che il servizio ha superato i 10 milioni di abbonati.

Nintendo Switch Online: uno sguardo al futuro

Interrogato su come Nintendo possa continuare ad invogliare i giocatori ad abbonarsi, Furukawa ha affermato che il servizio offre già molti contenuti esclusivi da poter attrarre molte altre persone, come la possibilità di giocare in multiplayer, sfruttare la libreria di titoli usciti su NES, effettuare i backup dei propri salvataggi e la recente aggiunta dei Game Voucher che permettono di risparmiare sull’acquisto di due titoli digitali. Sicuramente un’offerta molto allettante per qualunque giocatore, considerando anche il costo contenuto dell’abbonamento (20 euro annui), ma che potrebbe attrarre molta più utenza se ampliata a dovere (magari con l’arrivo dei giochi SNES o N64).

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games