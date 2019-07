Borderlands 3: rivelato il nuovo sistema di ping

Borderlands 3 è presente al GuardianCon quest’anno, e Gearbox Software sta rivelando nuovi dettagli sul gioco. Fra tutte le novità presentate, la più interessante è una nuova funzione di gioco che sembrerà molto familiare se avete trascorso un po’ di tempo su Apex Legends. Proprio così, Borderlands 3 vedrà la presenza di un sistema di ping, che consentirà ai giocatori di comunicare meglio tra loro senza usare un microfono.

Borderlands 3: un video mostra il nuovo sistema Ping

Oltre a confermare la nuova funzione, Gearbox ha anche rilasciato un nuovo video che la mostra in azione nelle missioni di apertura del gioco. In esso, viene mostrata la capacità di pingare nemici, bottino, munizioni e altro ancora. Proprio come in Apex Legends, tutto sembra essere veramente ben fatto, perfino l’effetto sonoro del ping è ottimo.

Borderlands 3 è in sviluppo per PS4, Xbox One e PC, e uscirà in tutto il mondo il 13 settembre.

