Monster Hunter World: il successo in Occidente è dovuto all’uscita su console

Monster Hunter World si è rivelato un grande successo commerciale in tutto il mondo, sia in Giappone che nei Paesi occidentali, tanto da risultare il titolo della serie col miglior lancio di sempre e ricevere anche un’espansione ricca di contenuti. I vertici di Capcom hanno cercato di fare il punto della situazione sull’incredibile successo guadagnato dal titolo (specialmente in Occidente), sviscerandone le varie motivazioni.

Monster Hunter World: i motivi del successo in Occidente

Durante un’intervista con VGC, il producer Ryozo Tsujimoto ha svelato le cause che hanno contribuito al successo. Secondo il producer, la causa principale è legata all’uscita del titolo su console casalinga. A quanto pare, stando ai continui feedback e nonostante l’uscita dei vari titoli della serie in Occidente, i fan occidentali preferiscono godersi produzioni del genere su console casalinghe e davanti la TV di casa; in conflitto con l’amore che il Giappone prova per le console portatili. Oltre ciò, la seconda causa (non meno importante) riguarderebbe l’uscita del gioco in contemporanea mondiale. Negli ultimi anni, Capcom ha sempre pubblicato i vari titoli in Occidente dopo tanti mesi dall’uscita giapponese, togliendo così il gusto della scoperta in tempo reale ai giocatori per via delle numerose notizie trapelate dalla versione originale. Di fatto, il successo di World ha conseguentemente spinto Capcom ad un approccio “globale” per i propri titoli, prendendo più in considerazione i propri fan in Occidente.

