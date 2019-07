Shantae 5 si mostra per la prima volta nella opening animata

Il nuovo titolo platform Shantae 5 è in via di sviluppo presso gli studi di WayForward. Da quando è stato annunciato diversi mesi fa, non sono state rilasciate nuove informazioni, né su una possibile data di uscita né sulle novità a livello di meccaniche di gameplay. Per cercare di smorzare l’attesa di ulteriori dettagli, il team di sviluppo ha rilasciato la opening animata del titolo, in collaborazione con uno studio d’animazione d’eccezione.

Shantae 5: in collaborazione con Studio Trigger

Il team di sviluppo WayForward ha pubblicato la opening animata del nuovo titolo platform dedicato a Shantae. Il filmato è stato creato in collaborazione con il noto Studio Trigger e il producer Naoko Tsutsumi, che molti di voi conosceranno per l’anime di Kill la Kill, e mostra alcuni dei personaggi principali del gioco. Al momento, il titolo non ha ancora una data di uscita ma verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e Apple Arcade.

