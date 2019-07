Fire Emblem Three Houses non sarebbe esistito senza Koei Tecmo, affermano gli sviluppatori

Fire Emblem Three Houses, nuovo titolo RPG della celebre serie di Koei Tecmo e Intelligent System, è pronto a debuttare su Nintendo Switch a fine mese. Date le premesse, il gioco sarà probabilmente il capitolo più grande e ambizioso della serie e, stando a quanto affermato recentemente dal team di Intelligent System, probabilmente non sarebbe mai esistito senza l’aiuto di Koei Tecmo o, almeno, avrebbe richiesto più tempo e più risorse.

Fire Emblem Three Houses: una solida collaborazione tra Koei Tecmo e Intelligent System

Il nuovo Fire Emblem, infatti, è co-sviluppato proprio insieme a Koei Tecmo, il quale ha fornito un incredibile aiuto a Intelligent System. In una recente intervista con VG24/7, gli sviluppatori hanno affermato quanto collaborare con Koei Tecmo abbia reso concreta la possibilità di creare il titolo senza dover impiegare anni e anni di lavoro. Durante questa collaborazione, Koei Tecmo ha prestato le proprie doti di programmazione ed encoding, mentre tutto il lato creativo e di design è rimasto in mano ad Intelligent System. L’aiuto del publisher è stato tale grazie anche ad una particolare strategia di lavoro tra i due team che venne utilizzata anche durante lo sviluppo di Fire Emblem Heroes, rendendo lo sviluppo molto più salutare e alimentando il rapporto tra le due compagnie. Il titolo sarà disponibile in esclusiva Nintendo Switch dal prossimo 26 luglio.

