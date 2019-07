Gears 5: un video mostra le novità della modalità Escalation

Nonostante l’uscita di Gears 5 sia quasi imminente, le novità legate alla Campagna principale continuano a scarseggiare. Mentre, grazie anche all’arrivo del Tech Test su Xbox e PC, le varie modalità multiplayer sono state presentate e dettagliate a dovere. Tra le varie modalità in cui i giocatori potranno dilettarsi, è presente anche la modalità Escalation (già nota ai fan della serie) la quale, presenterà alcune sostanziali novità.

Gears 5: ecco le novità della modalità Escalation

Un nuovo video, pubblicato su YouTube, ci mostra le principali novità accolte dalla modalità Escalation. Le regole di base risultano ancora invariate: si dovranno ancora conquistare i vari punti sparsi per la mappa e, conseguentemente, difendere le zone dai nemici, ma si dovrà prestare più attenzione ad alcuni aspetti. Primo fra tutti, il respawn sarà limitato; questa volta ogni giocatore avrà un contatore di respawn limitato a 5 e, ogni volta che si tornerà in gioco, se ne consumerà uno. I giocatori riceveranno un ulteriore respawn all’inizio di ogni round e altri 5 a metà match. L’aggiunta del respawn limitato introduce un’altra condizione di vittoria: se l’intera squadra usa tutti i possibili respawn, il team avversario vince a prescindere dalle zone occupate. Il secondo cambiamento riguarda il posizionamento dei giocatori all’inizio dei round, con tre giocatori in posizione più avanzata rispetto ai restanti due, i quali saranno gli unici a poter equipaggiare una granata stordente o fumogena.

