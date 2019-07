The Witcher 3: un leak svela la data di uscita della versione Switch?

Nonostante i continui rumor prima dell’annuncio, la notizia dell’arrivo di The Witcher 3 su Nintendo Switch ha comunque creato molto stupore all’interno della community di videogiocatori; chi per la gioia di poter affrontare nuovamente (o per la prima volta) le avventure di Geralt di Rivia, e chi per la sensazione che il porting farà più male che bene al titolo di CD Projekt Red a causa dei limiti tecnici della console Nintendo. In attesa di scoprire come girerà il gioco, alcuni rumor avrebbero già svelato al data di uscita.

The Witcher 3 in arrivo a fine estate?

Nelle ultime ore, alcune indiscrezioni vorrebbero che il titolo RPG arrivi a fine estate. Un rivenditore ceco, infatti, avrebbe inserito il gioco nel proprio listino online con un’uscita fissata per il prossimo 24 settembre, data che potrebbe essere un semplice placeholder. Nello stesso mese saranno disponibili per Switch anche The Legend of Zelda Link’s Awakening, Daemon X Machina, Dragon Quest XI, Spyro Reignited Trilogy e FIFA 20; resta da vedere se Nintendo e CD Projekt vogliano dare in pasto ai “leoni” un titolo che sta già facendo discutere.

Ricordiamo che le informazioni di cui sopra sono frutto di speculazioni e voci di corridoio, prendetele con la dovuta cautela.

