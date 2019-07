Astral Chain: un nuovo gameplay dal Japan Expo 2019

Astral Chain, che purtroppo non farà parte di una trilogia, è tornato a mostrarsi in un video della durata di poco più 24 minuti, durante il Japan Expo 2019. Il gioco di PlatinumGames appare in ottima forma, e pronto per il lancio che avverrà il 30 di agosto in esclusiva su Nintendo Switch.

Astral Chain: il potere dei Legion

PlatinumGames è maestra nell’arte della creazioni di giochi action, è Astral Chain non sembra essere da meno. La peculiarità di questo nuovo gioco, diretto da Takahisa Taura, sono i Legion. Questi sono delle armi speciali, che hanno una discreta somiglianza con gli Stand di Jojo, che il giocatore controllerà simultaneamente assieme al protagonista e consentirà di dare vita a potenti azioni offensive.

I Legion saranno di cinque tipi: Sword, Arrow, Arm, Beast e Axe. Ognuno di essi sarà intercambiabile nel corso degli scontri in tempo reale. Ognuno sarà dotato delle proprie caratteristiche e di un suo albero della abilità, in modo da garantire diversi stili di gioco e strategie.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games.