Shenmue 3: un video dal Japan Expo mostra alcuni minigiochi e il combattimento

In questi giorni si sta tenendo il Japan Expo, il quale ha già avuto modo di svelare tante novità per i titoli provenienti dalla Terra del Sol Levante. Quale miglior occasione, quindi, se non questa per condividere qualche nuova informazione sul nuovo titolo di Yu Suzuki e Ys Net, Shenmue 3?

Shenmue 3: presente anche Acchiappa la Talpa

In occasione del Japan Expo, è stato rilasciato un nuovo e breve video dedicato al nuovo titolo di Yu Suzuki. In questo breve video, visibile in calce alla notizia, è possibile vedere alcune scene di combattimento e dei minigiochi che saranno presenti all’interno del titolo come i muletti e Acchiappa la Talpa, oltre ad alcuni dei personaggi che il protagonista Ryo Hazuki incontrerà nel suo viaggio.

