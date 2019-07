Tetris 99: l’edizione fisica arriverà anche in occidente?

Tetris 99, dopo il Giappone, potrebbe arrivare in versione fisica in occidente. Infatti risulta che il gioco è stato valutato dall’Australian Classification Board, essenzialmente confermando che la versione retail di quello che è essenzialmente un Tetris Battle Royale, arriverà anche sui nostri lidi.

Tetris 99: nella versione fisica saranno compresi 12 mesi di abbonamento al servizio online di Nintendo

L’edizione in scatola giapponese dovrebbe arrivare il 9 agosto per 3.148 yen (circa 25€). Questa versione include il software principale, contenuti aggiuntivi per la riproduzione offline e un abbonamento di 12 mesi al servizio online di Nintendo. Questo sembra un ottimo modo per incoraggiare più proprietari di Switch a registrarsi al servizio online.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games.