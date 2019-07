Mulan: diffuso il teaser trailer del live action Disney

Dopo diversi mesi di discussione in merito finalmente Disney ha diffuso il primo teaser trailer del live action di Mulan. Il breve video, che trovate in fondo all’articolo, introduce non solo alla ricostruzione dell’antica Cina, ma a molti dei personaggi che popoleranno la pellicola in questione.

La Mulan in carne ed ossa appare determinata e coraggiosa come quella originale

All’interno del teaser vengono innanzitutto mostrati Mulan e la sua famiglia, intenti a stabilire una discussione riguardo un matrimonio combinato che porterà molto onore alla famiglia della giovane. Subito dopo viene offerto un assaggio dei costumi e delle ambientazioni fedelmente riprodotte, che appaiono decisamente simili a quelle viste nel cartone del 1998. Vengono poi mostrati i temibili Unni, l’esercito cinese e diverse scene d’azione, che, per quanto mostrato finora, appaiono decisamente convincenti. Al momento è presto per parlarne, ma come discusso in passato vi saranno anche diversi cambiamenti alla pellicola, che punterà più all’aspetto narrativo che a quello musical, con tutte le conseguenze del caso.

Non rimane altro che attendere l’uscita del film in questione, la cui data di uscita non è ancora stata comunicata, ma sicuramente lo sarà tra non molto tempo, come suggerito in una frase sotto il trailer stesso.