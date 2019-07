Radeon 5700: AMD taglia il prezzo prima dell’uscita

Lo scorso mese AMD ha svelato la serie di schede grafiche Radeon 5700, basate sull’architettura Navi. Le schede appartenenti a questa famiglia, nonostante l’elevata qualità, non sono riuscite a convincere a pieno gli utenti, per via del loro prezzo non abbastanza competitivo, ma le cose sono cambiate.

Difatti, come riportato dalla tabella qui sopra proveniente da un articolo di The Verge, AMD ha deciso appena 2 giorni fa di eseguire un taglio di prezzo per le nuove schede Radeon, in vista dell’uscita in data odierna. Come è possibile osservare la Radeon 5700 base è passata da 380 a 350 dollari, mentre la versione XT da 450 a 400 dollari. Infine è stato abbassato anche il prezzo della versione della scheda da cinquantesimo anniversario, passando da 500 a 450 dollari.

Tutte le schede appartenenti alla serie Radeon 5700 hanno subito un taglio di prezzo

Appare evidente che il motivo principale dietro tale operazione sia stato il rilascio sul mercato delle schede RTX Super della rivale Nvidia, le cui caratteristiche sembrano aver generato un discreto apprezzamento da parte dell’utenza. Non rimane quindi che attendere le prossime mosse di entrambe le aziende produttrici.