Star Wars IX: sul web sta circolando una teoria sul ritorno di un personaggio

Star Wars IX, nonostante il recente teaser trailer, è ancora un mistero per tutti gli amanti della saga di George Lucas: a parte qualche scena mostrata, infatti, è ancora totalmente ignota la trama del lungometraggio. In questi mesi che hanno seguito al filmato, i fan si sono scatenati, formulando una serie di teorie riguardo la realizzazione.

Star Wars IX: un personaggio storico farà un’apparizione?

L’ipotesi più recente, riportata dal sito MovieWeb, vede come protagonista il celebre Obi-Wan che secondo alcuni appassionati potrebbe apparire sotto forma di holocron, per insegnare a Rey alcuni precetti dei Jedi. Questa possibilità è supportata dal fatto che il potente maestro della forza si era già mostrato in maniera analoga nei fumetti canonici di Guerre Stellari, trasmettendo a Luke degli insegnamenti. Sicuramente la presenza della figura contribuirebbe al successo del film, a patto che non sia solo semplice fan service. In ogni caso è ancora presto ed in mancanza di prove ufficiali è impossibile confermare un’informazione del genere.