Spider-Man Far From Home è il miglior incasso del weekend negli USA

Spider-Man Far From Home non è ancora arrivato in Italia, ma negli Stati Uniti, dove ha fatto il suo debutto il 2 luglio, sta già ottenendo degli ottimi risultati. Il lungometraggio, che vedrà Peter Parker (Tom Holland) impegnato in una nuova avventura a Venezia, è stato apprezzato dalla stampa nazionale e internazionale (qui trovate la nostra recensione).

Spider-Man Far From Home: un ottimo esordio

Il cinecomic, da venerdì a domenica, ha guadagnato negli USA 93 milioni di dollari, arrivando ad un totale globale (dal suo esordio) di 580.000.000 di $. Vedremo quindi come sarà accolto nel nostro paese, dove giungerà il 10 di questo mese.