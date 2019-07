La Sirenetta: Terry Crews scherza sulla possibilità di diventare Re Tritone

La Sirenetta, uno dei prossimi live action Disney, nonostante non sia ancora uscito, ha già fatto discutere per la scelta di Halle Bailey nel ruolo di Ariel, in quanto secondo i fan non rispecchia i canoni estetici del personaggio. Mentre il pubblico sta provando con una petizione a cambiare le cose, qualcuno nel mondo dello spettacolo ci ride su.

La Sirenetta: una simpatica foto dell’attore che ironizza sulla situazione

Terry Crews, attore ed ex-giocatore di football statunitense, infatti, scherza sul proprio profilo Instagram sulla polemica (qui sotto trovate la foto), immaginandosi nei panni di Re Tritone, padre della protagonista. D’altronde se la giovane eroina sarà afroamericana la possibilità che lo sia anche il suo genitore sono molto probabili. E voi come avete preso questa curiosa decisione? Condividete il cambiamento o preferite il look tradizionale? Fatecelo sapere nei commenti.