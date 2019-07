Il Re Leone: Marco Mengoni doppierà Simba

Il Re Leone, lungometraggio che ripropone in chiave realistica il classico Disney nel 1994, è molto atteso tra i fan della Casa di Topolino poiché l’ultimo trailer (che trovate qui) ha creato tantissime aspettative. L’opera, diretta da Jon Favreau, vedrà alla sceneggiatura Jeff Nathanson che rielaborerà il copione del prodotto originale.

Il Re Leone: novità su una delle voci italiane

Qualche ora fa siamo venuti a conoscenza di una notizia riguardo il doppiaggio italiano: come comunicato dallo stesso Marco Mengoni su Facebook, il cantante in questione doppierà Simba per il nostro paese, andando ad affiancare Luca Ward che invece darà la voce a Mufasa. Nel video d’annuncio (disponibile qui sotto) si vede l’artista cantare “L’amore è nell’aria stasera” (Can you feel the love tonight), noto brano del cartone animato. Tralasciando il talento di Mengoni per il canto, come se la caverà nelle parti recitate? Manca molto poco per scoprirlo effettivamente visto che il 21 agosto non è così distante.