Avengers Endgame difficilmente supererà il record di Avatar

La diatriba tra gli incassi di Avatar e Avengers Endgame sta continuando. Non a caso, per superare il record del film del 2009 mancano ancora 12 milioni di dollari. La Marvel potrebbe non farcela, soprattutto in prossimità di altre uscite che farebbero sicuramente distogliere l’attenzione, creando curiosità verso altri lungometraggi. Si riconfermerebbe così, il primato della pellicola di James Cameron con 2.787.965.087 di dollari totali.

Avengers Endgame probabilmente non supererà il record di incassi di James Cameron

Il ventiduesimo capitolo dell’Universo Cinematografico Marvel ha un cast d’eccezione, che vede Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans, Scarlett Johansson e altre decine di star cinematografiche riunite nello stesso film. Uscito lo scorso aprile in Italia, è tornato recentemente nelle sale il 4 luglio con una versione integrata.