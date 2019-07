Digimon Adventure Last Evolution Kizuna si mostra nel teaser trailer ufficiale: uscirà nel 2020

Digimon Adventure Last Evolution Kizuna sarà il titolo ufficiale del nuovo film della serie animata, in uscita il 21 febbraio del 2020 nelle sale giapponesi. Ulteriori dettagli importanti, come il teaser trailer, ci arrivano proprio in queste ore dall’Anime Expo di Los Angeles. Il lungometraggio servirà in qualche modo anche a celebrare il ventesimo anniversario della nascita dei Digimon.

Digimon Adventure Last Evolution Kizuna: i mostri digitali tornano al cinema nel 2020

I Digital Monsters, che videro la luce per la prima volta nel 1999, sono un prodotto giapponese esportato poi in tutto il mondo tramite serie animata, videogiochi, film e giocattoli. Le avventure dei molteplici personaggi si svolgono nel Digiworld, collegato al Pianeta Terra tramite le varie connessioni e reti di comunicazione presenti tra i due universi paralleli.