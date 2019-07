The Mask: in arrivo un remake tutto al femminile?

The Mask, datato 1994, potrebbe tornare con un remake tutto al femminile. Il plot tratta di un giovane e timido ragazzo (Jim Carrey), che riesce a liberarsi dalle insicurezze solo quando indossa una maschera magica, da sempre oggetto simbolico in tema teatrale e cinematografico. Il progetto è ancora tutto da definire, non si hanno notizie sul cast, né su chi sarà la protagonista.

The Mask: il film potrebbe tornare con una versione al femminile

L’autore del fumetto e il fondatore della casa editrice Dark Horse, Mike Richardson, ha recentemente rilasciato un’intervista a Forbes, dichiarando: “Vorrei tanto vedere una brava attrice comica nella parte, una dall’approccio molto fisico. Ho già un nome in mente, ma non posso assolutamente rivelare il nome. Dovremmo fare un lavoro molto duro per convincerla a recitare in questo film. Ma il futuro può riservare molte sorprese. Abbiamo molte idee al riguardo.“