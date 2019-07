Brightburn 2 sta arrivando? James Gunn parla di un possibile sequel

Brightburn 2 si sta avvicinando? Ci potrebbe essere un possibile sequel per il lungometraggio uscito a maggio, che tratta di un bambino “antieroe“, il quale scopre di avere superpoteri con cui poter eliminare qualsiasi traccia umana sulla terra. Un film di supereroi, ma in chiave horror, che mescola qualcosa di innovativo a forti richiami tradizionali; più volte, infatti, è stato accostato alle origini di Superman.

Brightburn 2: potrebbe esserci un sequel del film superhero-horror

Nonostante il film non sia andato benissimo, l’idea di un seguito non è assolutamente da scartare; lo stesso ideatore James Gunn, rispondendo a un fan, ha fatto intendere che stanno pensando proprio in questi giorni alla creazione di un secondo capitolo. Altro elemento importante, linfa vitale dell’industria cinematografica e innovativa di ultima generazione, è il bassissimo costo di produzione di Brightburn, che rende questo progetto molto più di una semplice probabilità.