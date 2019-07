Pokémon: arrestato un uomo per aver modificato alcuni capitoli della serie

Per la prima volta un uomo è stato arrestato in Giappone per aver modificato due giochi dei Pokémon per Nintendo 3DS, a scopo di lucro. La polizia della prefettura di Niigata si è trovata per la prima volta ad avere a che fare con un caso simile, dato che nel paese la pirateria legata ai videogiochi non è mai stata un problema consistente.

Un uomo è stato arrestato in Giappone per aver lucrato sui giochi Pokémon contraffatti

L’individuo, dopo l’arresto, ha ammesso che da questo crimine avrebbe guadagnato più di 10.000 yen. Dopo essere stato processato e dichiarato colpevole, è stato costretto a pagare una multa di 300.000 yen, ovvero 2.400 euro. Il Giappone è uno dei paesi dell’Asia con minor criminalità legata alla pirateria informatica.