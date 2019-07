My Hero Academia Heroes Rising sarà il secondo (e forse ultimo) film del manga

My Hero Academia Heroes Rising sarà il secondo (e forse ultimo) film animato, ispirato all’omonimo manga, scritto e diretto da Kohei Horikoshi, come per il primo capitolo (My Hero Academia: Two Heroes). Nelle ultime ore sta nascendo qualche polemica sul perché l’autore abbia voluto rivelare dei dettagli così importanti sulla battaglia finale, che sembrerebbe coincidere con l’epilogo del manga stesso. I fan si stanno giustamente chiedendo il perché si sia saputo così tanto se questo dovrà essere l’ultimo film, tra l’altro in uscita il 20 dicembre del 2019. Forse è una strategia di marketing e, forse, questa non sarà la fine effettiva. Probabilmente Kohei Horikoshi ha già in mente un altro finale per portare avanti la storia del fumetto.

My Hero Academia Heroes Rising: il dettaglio “è il vostro turno” fa pensare a un finale definitivo

Vi lasciamo di seguito alla dichiarazione ufficiale del mangaka: “Il secondo film di My Hero Academia sarà l’ultimo e non potrebbe esserci un terzo. Probabilmente. Il secondo film può essere visto come un finale per My Hero Academia, e il motivo è perché la storia ricorrerà a dei concetti ed elementi che volevo applicare nella battaglia finale del manga. Pertanto, posso confermare che il secondo film in produzione sarà ancor più ‘Plus Ultra’ del primo”