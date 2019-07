Evangelion 3.0+1.0: è ora disponibile l’anteprima dei primi dieci minuti del film

Da pochi giorni è stato rilasciato un primo teaser di Evangelion 3.0+1.0 (Shin Evangelion Gekijo-ban :||), che uscirà in Giappone nel 2020. Nello specifico, il film d’animazione sarà il quarto capitolo della saga, il gran finale atteso dai fan. La proiezione dei primi dieci minuti del film è stata fatta a Parigi in occasione del Japan Expo, infatti vi è la possibilità di leggere i sottotitoli del filmato in francese.

Evangelion 3.0+1.0: ora è possibile visionare i primi dieci minuti del film

Si ritrova l’unità Evangelion 08 (EVA-08) con la misteriosa donna pilota, alla quale ancora non è stato possibile dare un’identità. Mentre non compaiono Shinji, Asuka e Rei, i tre principali protagonisti della serie. Resta quindi ancora un grande punto interrogativo, quindi, su come è stato improntato il film, e su come verrà conclusa la tanto lodata saga cinematografica di Hideaki Anno.