Pokémon Spada e Scudo: presentato ufficialmente il fenomeno Gigamax

Il fenomeno del Dynamax, svelato recentemente, può verificarsi solo in determinate zone di Galar. Come abbiamo visto, sembra essere comune tra i Pokémon di Galar, ma è stata attestata anche l’esistenza di un fenomeno ancora più particolare: il fenomeno Gigamax! I Pokémon Gigamax non solo aumentano di dimensioni, ma cambiano anche d’aspetto. Al pari del Dynamax, il Gigamax rende il Pokémon più potente, ma non solo: gli permette anche di usare una mossa unica nel suo genere, detta “mossa Gigamax“! Ciascuna di esse è esclusiva dei Pokémon Gigamax di una determinata specie; i Pokémon Dynamax non sono in grado di usare tali mosse. Solo alcuni rari esemplari di determinate specie di Pokémon possono gigamaxizzarsi, mentre gli altri conserveranno lo stesso aspetto quando si dynamaxizzano. Oggi sono state annunciate alcune specie di Pokémon in grado di gigamaxizzarsi, come Drednaw e Corviknight.

Tra i Pokémon di Galar svelati di recente, invece, The Pokémon Company ha annunciato l’arrivo di Alcremie, Yamper, Rolycoly e Duraludon, ma non solo. Sulle edizioni di Pokémon Spada e Scudo, difatti, è stato svelato che acquistando l’Edizione duplice con SteelBook sarà possibile ricevere due codici (uno per gioco) con i quali ottenere strumenti speciali noti come Dynacristalli. Grazie ai Dynacristalli ottenuti tramite questi codici, sarà possibile affrontare in speciali Raid Dynamax Larvitar Dynamax e Jangmo-o Dynamax, due Pokémon che normalmente si incontrano solo più avanti nel gioco. Inoltre, mentre in genere non è possibile incontrare Larvitar in Pokémon Spada e Jangmo-o in Pokémon Scudo durante la storia, con i Dynacristalli sarà possibile fare apparire questi Pokémon nel gioco!

