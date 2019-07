Dr. Mario World Anteprima

In perfetta concomitanza con le vacanze, torna un classico di Nintendo, rivisitato per i dispositivi mobile, che vi terrà compagnia ovunque voi siate, basterà avere a disposizione uno smartphone o un tablet. Stiamo parlando di Dr. Mario, che torna con i suoi colleghi medici (possiamo trovare superati i primi livelli iniziali Dr. Browser e Dr. Peach) e i suoi fidati assistenti (iniziamo con Goomba), nel coinvolgente Dr. Mario World. Abbiamo provato per qualche giorno in anteprima il titolo e vi anticipiamo quello che potrete trovare in questo nuovo, coinvolgente, titolo per mobile di Nintendo.

Dr. Mario World mette a disposizione una vera equipe medica

A livello di gameplay, il gioco non si discosta molto dalle precedenti versioni e dal suo obiettivo centrale: distruggere le caselle colorate (rappresentate dai virus) associando le varie capsule dello stesso colore, in una sorta di versione “medica” del Tetris. Detto questo, però, dobbiamo precisare che la grande differenza immessa, va a creare un gameplay che molto si associa ai moderni puzzle game dello stesso genere, fatti conoscere al grande pubblico grazie ai prodotti di King. Le capsule colorate, a differenza delle precedenti versioni in cui scendevano dall’alto, sono disponibili al giocatore in basso alla schermata di gioco e prima di “somministrarle” si possono ruotare per creare la combinazione ideale. Le pillole possono essere, infatti, di un unico colore o formate da due colori diversi.

Man mano che si procederà nei livelli, ovviamente, le difficoltà aumentano e nuovi elementi vengono inseriti nell’area di gioco, che ci aiuteranno o ci saranno di ostacolo nel terminare il livello stesso. Con la pratica, capiamo che, nonostante le capsule vengano fuori nei diversi colori in maniera casuale, il ragionamento sarà il nostro vero punto di forza. È questo, infatti, che lo distingue dai vari puzzle game dello stesso genere presenti sugli store. Qui sarà importantissimo, infatti, procedere già con una visione alla futura mossa (come nel Tetris, ovviamente) considerando però di poter prendere le capsule (anche quelle inesplose perché di colore diverso) e spostarle all’interno della schermata superando eventuali ostacoli presenti, elemento di gameplay ovviamente possibile solo grazie al touch screen. Certo c’è da dire che le meccaniche con cui sono costruiti queste tipologie di giochi permettono comunque dopo un numero di sconfitte di superare comunque il livello. Ma la particolarità di Dr. Mario World è appunto che ci sentiamo più parte del gioco, guidati non solo dalle scelte randomiche dei vari algoritmi ma principalmente dalle nostre scelte strategiche. Ovviamente abbiamo a disposizione tutta una serie di elementi in nostro aiuto (acquistabili con monete o diamanti) che potremo utilizzare nei livelli più difficili.

Come dicevano all’inizio, partiamo con Mario ma dopo i primi livelli possiamo scegliere se proseguire con lui o indossare il camice di Dr. Browser o di Dr. Peach (di una stupenda variante rosa!). Ogni medico ha a disposizione una propria abilità da utilizzare una volta ricaricata nel livello. Dr. Mario permette di eliminare l’ultima riga, Bowser e Peach invece eliminano rispettivamente una riga o una colonna scelte casualmente. Avremo inoltre anche degli assistenti ad aiutarci, ognuno con specifiche abilità, che potremo assumere andando avanti nel gioco con monete o diamanti.

Come ogni medico, inoltre, avrete a disposizione ogni giorno nuove Ricette, cioè diverse sfide e attività da compiere che si rinnovano a tempo e che permetteranno di ottenere ricompense diverse. A completare le sfide che si aggiungono al percorso dei vari livelli, passiamo trovare, a partire dal livello 20, le sfide a tempo, dei livelli via via più complicati, che avranno a disposizione un tempo limitato per essere completati. Anche qui abbiamo notato che, dopo un tot di sconfitte, fortunatamente abbiamo a disposizione ogni tanto qualche secondo in più per superare il livello che ci aveva visti in difficoltà.

Come ogni puzzle che si rispetti, e soprattutto parlando di uno che in quanto a sfide e difficoltà non ci lascia insoddisfatti, troviamo anche qui una modalità multiplayer, che si declina in Battaglie con avversari online da tutto il mondo o con i propri amici. Con la modalità Battaglia sarà possibile salire di rango a seguito dell’ottenimento di punti battaglia, che si guadagneranno con ogni vittoria ma che si potranno anche perdere a seguito del punteggio in ogni sfida. Non manca molto per poter mettere le mani (e le dita in questo caso) su questo titolo: mercoledì 10 luglio sarà possibile scaricarlo e iniziare il vostro percorso contro i virus e le sfide con gli amici.