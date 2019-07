Saw: al reboot parteciperà anche Samuel L. Jackson

Circa 2 mesi fa sono emerse le prime indiscrezioni riguardo il futuro reboot dell’universo di Saw, realizzato dall’attore Chris Rock in collaborazione con il regista Darren Lynn Bousman e molti altri professionisti. In data odierna Screen Rant ha riportato una serie di nuove informazioni sul film e sul suo cast, che includerà Samuel L. Jackson.

Innanzitutto alla lista di attori coinvolti nella pellicola sono stati aggiunti nientemeno che il già citato Samuel L. Jackson,Max Minghella e Marisol Nichols. Questi 3 affiancheranno Rock, anch’esso tra i protagonisti, in un’esperienza che a quanto pare sarà molto più simile a quella del primo film di James Wan. Il film sarà poi scritto da Pete Goldfinger e Josh Stolberg, responsabili del recente Jigsaw. Oltre a confermare l’esistenza della produzione, Lionsgate ha fornito alcuni dettagli sul ruolo degli attori coinvolti nel reboot. Stando a quanto riportato Chris Rock interpreterà un detective di polizia al lavoro su una serie di crimini efferati. Jackson interpreterà invece il padre di quest’ultimo, mentre Minghella sarà il partner del personaggio di Rock, chiamato William Schenk. Infine Nichols impersonerà il capo di entrambi, ovvero Angie Garza.

Il reboot di Saw includerà Samuel L. Jakson e molti altri professionisti

Al momento non sono state fornite altre informazioni in merito al reboot in questione, che comunque dovrebbe giungere nei cinema nel corso del prossimo anno.