Il Caso Evangelion, il dibattito al VIGAMUS nel video integrale

Il VIGAMUS, il Museo del Videogioco di Roma, ha ospitato ieri il dibattito “Il Caso Evangelion”, volto a discutere e approfondire diverse tematiche legate al mondo dell’adattamento, del doppiaggio e dell’animazione in generale, specie alla luce dei recenti sviluppi che hanno riguardato la serie di Netflix.

Il Caso Evangelion: il dibattito integrale

Il dibattito, durato oltre tre ore, è stato moderato da Marco Accordi Rickards, Direttore del Museo e di Fondazione VIGAMUS. Sono intervenuti Gualtiero Cannarsi, responsabile dell’adattamento della serie tv Neon Genesis Evangelion e dei film dello Studio Ghibli; Roberto Genovesi, Direttore Artistico di Cartoons On the Bay di Rai Com; Marco Pellitteri, docente nella Facoltà di Giornalismo e Comunicazione della Shanghai International Studies University; Francesco Miranda, Presidente di Gundam Club Italia, consulente per GP Publishing, Star Comics, Goen e Dynit; Maurizio Di Stefano, dottore in lingue orientali e diplomato all’istituto di cultura giapponese, traduttore ed ex giornalista specializzato in cultura pop, anime e videogame giapponesi.

Il video integrale dell’evento, che potete guardare qui di seguito, è da oggi disponibile in replica sul canale YouTube del VIGAMUS.