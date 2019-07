Galaxy Note 10 e 10 Pro: leak svela le differenze

Dopo la conferma del lancio previsto per il prossimo 7 agosto la linea Galaxy Note 10 torna a far parlare di se. Difatti l’ormai noto leaker Ice Universe ha condiviso sul suo profilo Twitter delle foto al riguardo decisamente interessanti. Esse sembrerebbero difatti confermare la presenza di 2 versioni dello smartphone.

In the second half of the year, there will be no better screen than Note10. pic.twitter.com/4F28KpGull — Ice universe (@UniverseIce) July 7, 2019

Come è possibile notare le due immagini raffigurano cover e pellicole e cover di quelli che sembrerebbero essere i futuri Galaxy Note 10 e la sua versione Pro. Il modello standard ospiterebbe quindi 3 camere principali ed un LED flash staccato, mentre la versione Pro ospiterebbe un numero indefinito di fotocamere posteriori, probabilmente superiore a 4. I fori extra nella back cover potrebbero essere adibiti ad altri tipi di sensori e al flash dello smartphone, anche se non vi sono conferme in merito da parte della fonte.

Galaxy Note 10 Pro potrebbe ospitare più di 4 fotocamere posteriori

Infine Ice Universe ha aggiunto che il display della serie Note 10 sarà il migliore in assoluto per quanto riguarda gli smartphone del 2019, senza aggiungere tuttavia dettagli in merito. Non rimane altro quindi che attendere il prossimo 7 agosto per conoscere ogni dettaglio sulla famiglia smartphone.