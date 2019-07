Pixel 4 XL: leak mostra il telefono integralmente

Un nuovo leak, diffuso dall’ormai noto informatore OnLeaks ci offre uno sguardo dettagliato a quello che a tutti gli effetti potrebbe essere il futuro Google Pixel 4 XL. Lo smartphone in questione non differisce troppo da quanto ci si potrebbe aspettare, se non per un singolo elemento, ovvero la presenza di una cornice superiore.

Well, since there seems to be some interest, 1 month after delivering your very first glimpse at the #Pixel4, here comes your very first full look at the #Pixel4XL! 360° video + gorgeous 5K renders + dimensions, on behalf of my Friends @Pricebaba again -> https://t.co/mCQCOp5Pp1 pic.twitter.com/MeAIID0FDz

— Steve H.McFly (@OnLeaks) July 8, 2019