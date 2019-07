Kill la Kill IF: un video mostra come giocare Ryuko

In questo periodo Arc System Works sta pubblicando su YouTube diversi video che fanno una panoramica generale dei personaggi che saranno presenti in Kill la Kill IF, a partire dalle protagoniste Satsuki Kiryuin e Ryuko Matoi. Proprio di quest’ultima, è stato pubblicato un video che scende più nei dettagli, e mostra con quali tasti vengono eseguite le mosse.

Kill la Kill IF: disponibile la demo su PS4

Il video è stato pubblicato prima in giapponese da Arc System Works, e poi in inglese da publisher PQube. Noi ovviamente vi proponiamo quest’ultimo, ricordandovi che l’uscita del picchiaduro è prevista, qui in Europa, per il 26 luglio su PC, PlayStation 4 e Nintendo Swtich. Oltretutto, da oggi è disponibile la demo su PS4, mentre arriverà il 22 luglio su Switch.