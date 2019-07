Call of Duty Black Ops 4: da domani la modalità Operation Apocalypse Z.

Da domani sarà disponibile la nuova modaltità Operation Apocalypse Z per il Blackout di Call of Duty Black Ops 4. Arriverà prima su PlayStation 4, e solo nei giorni successivi su PC e Xbox One. Ad annunciarlo un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia, pieno di esplosioni e zombie.

Call of Duty Black Ops 4: l’aggiornamento prima su PS4

In questa modalità si giocherà nei panni di Reaper, armato di falce contro orde di zombie nella mappa Blackout aggiornata per l’evento. Noi vi lasciamo al filmato.

