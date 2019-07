Cyberpunk 2077: i pre-order su GOG soddisfano gli sviluppatori

Cyberpunk 2077 arriverà il 16 aprile 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Quest’ultima versione potrà essere acquistata digitalmente presso molti rivenditori, tra cui GOG. Per chi non lo sapesse, GOG è la piattaforma appartenente a CD Projekt RED, lo sviluppatore dell’FPS, che tramite Twitter ha voluto ringraziare coloro che hanno pre-ordinato il gioco tramite il proprio negozio, dando così il massimo del supporto.

Stando a quanto riportato tramite il tweet, un terzo dei pre-ordini della versione PC è stato effettuato tramite GOG: ciò darà il cento per cento dei profitti direttamente allo studio polacco (per ogni copia pre-ordinata). Il titolo ambientato a Night City può essere effettuato anche tramite Steam o l’Epic Games Store al prezzo di 59.99 euro. Dove avete pre-ordinato la vostra copia PC? Ditecelo commentando la notizia.

#DidYouKnow — every third copy of the digital version of #Cyberpunk2077 for PC so far has been pre-ordered on @GOGcom! Thank you for your support — it’s breathtaking! pic.twitter.com/Oypidsi6lg

