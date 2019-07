Xbox One: l’aggiornamento di luglio porta in Italia il supporto ad Alexa

Xbox One ha ricevuto il suo aggiornamento di sistema di luglio 2019, che ha introdotto nella console di Microsoft una serie di feature che sicuramente verranno apprezzate dagli utenti. La più importante è destinata ai giocatori italiani: con l’update è infatti arrivato anche presso i nostri lidi il supporto vocale ad Alexa, rendendo possibile il controllo della piattaforma di gioco mediante comandi vocali. Un esempio è quello di chiedere ad Alexa quali sono gli ultimi giochi aggiunti ai servizi Xbox Live Gold o Xbox Game Pass.

Un’altra funzione interessante è sicuramente quella denominata “Play Later”. Gli utenti potranno creare una lista composta dai titoli presenti all’interno del catalogo di Xbox Game Pass e includere quei giochi che intenderanno giocare in futuro. Questo permetterà di tenere sempre sottomano tutti i titoli più interessanti disponibili gratuitamente tramite il servizio di gaming.

Per tutte le altre news, vi rimandiamo alla nostra sezione Games

The July 2019 #Xbox Update begins rolling out today with new countries and voice commands for Xbox Skill for Alexa, alongside a new way to organize your @XboxGamePass collection. Click here to learn more: https://t.co/Ufy8Xrhrlg pic.twitter.com/d1jsEzH2Oh

— 🅻🅰🆁🆁🆈 ☁ 🅷🆁🆈🅱 @#HaloOutpost in Orlando (@majornelson) July 8, 2019