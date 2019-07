Il grande Lebowski: lo spin-off su Jesus uscirà ad inizio 2020

Il grande Lebowski è uno dei film più iconici dei fratelli Coen e la sua carica umoristica e filosofica è stata talmente importante da portare alla fondazione di un movimento basato sullo stile di vita di Drugo, l’eroe principale, interpretato dal celebre Jeff Bridges. Oltre a lui altri personaggi sono rimasti nell’immaginario collettivo come Walter Sobchak (John Goodman) e Donny (Steve Buscemi), ma anche delle brevi apparizioni come quella di Jesus sono da ritenere memorabili.

Il grande Lebowski: The Jesus Rolls arriverà tra meno di un anno

E proprio quest’ultimo personaggio, che ha le fattezze di John Turturro, sarà il protagonista di uno spin-off a sé stante, dove scopriremo le origini del giocatore di bowling dalle folli perversioni sessuali. Il lungometraggio in questione, che è in lavorazione da un po’, secondo quanto comunicato da ComingSoon.net, uscirà ad inizio 2020. Oltre a ciò, eccetto il coinvolgimento di Turturro come membro del cast, regista e sceneggiatore, si sa molto poco della realizzazione. Vi invitiamo a controllare periodicamente la sezione Movies di GamesVillage.it per avere novità in merito.