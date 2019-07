The Stand: al cast si è aggiunto anche Marilyn Manson

The Stand (L’ombra dello scorpione) è uno dei più noti libri di Stephen King che ha già avuto un adattamento televisivo nel 1994, diretto da Mick Garris e diviso in 4 episodi. Da qualche tempo è stato annunciata una nuova trasposizione seriale del romanzo post-apocalittico, dove il 99% della popolazione è stata annientata da un misterioso virus.

The Stand: a sorpresa la partecipazione di un volto atipico

Il sito Revolver ha rivelato che nel cast dello show, che sarà della CBS, sarà presente Marilyn Manson, controverso artista, in un ruolo non meglio specificato. A giudicare dall’uomo, è molto probabile che il cantautore vesta i panni dell’antagonista Randall Flagg (apparso con il nome di Uomo in Nero nella saga della Torre Nera) o di Trashcan Man, uno degli affiliati del villain. Ad ora non abbiamo certezze e non vediamo l’ora di scoprire chi interpreterà il Reverendo del rock.

Per altre notizie di cinema e serie tv, vi invitiamo nella nostra sezione Movies.