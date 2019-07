I Cavalieri dello Zodiaco: il trailer del remake Netflix svela il ritorno di Ivo De Palma

I Cavalieri dello Zodiaco è probabilmente uno degli anime più conosciuti e apprezzati della storia: le gesta degli eroici guerrieri di bronzo sono ancora scolpite nella memoria di ogni appassionato. Dopo una sequela infinita di remake, spin-off e molto altro ancora, qualche tempo fa è stato annunciato ufficialmente che Netflix avrebbe curato un nuovo adattamento della realizzazione, con un’estetica completamente rinnovata.

I Cavalieri dello Zodiaco: un primo sguardo al prodotto

L’opera in questione, che sarà disponibile sulla piattaforma streaming, si è mostrata tramite un trailer, rilasciato da poco dal canale YouTube del device. Il filmato, oltre a rivelare alcune scene (che sembrano richiamare lo spirito dell’anime originale), svela finalmente la voce dietro al protagonista Pegasus: si tratta del noto Ivo De Palma, doppiatore storico del personaggio, che ha fatto parte del cast di voci della prima ed indimenticabile serie. L’artista, tramite un post Facebook, ha dichiarato di aver inoltre adattato anche tutti i testi in conformità con le strette direttive del cliente, ma di non aver ricoperto il ruolo di direttore del doppiaggio. Considerando quello che è accaduto con Neon Genesis Evangelion (qui trovate l’intervento di Cannarsi al VIGAMUS), specificare il volto dietro l’aspetto linguistico è diventato più importante rispetto al passato. Senza ulteriori indugi vi lasciamo al video, in attesa dell’arrivo dello show, previsto per il 20 luglio.