Ghostbusters 2020: Celeste O’Connor e Logan Kim entrano nel cast

Al cast di Ghostbusters 2020 si aggiungono due nuovi nomi: Celeste O’Connor e Logan Kim. I loro ruoli non sarebbero ancora chiari ai fini dello svolgimento della trama, ma quello che è certo, è che i due giovanissimi attori reciteranno per la prima volta in un progetto così importante. Se celeste, infatti, ha già preso parte a diversi film, anche se meno prestigiosi, per l’esordiente Logan, sarà la prima vera esperienza nel mondo del cinema.

Ghostbusters 2020: Celeste O’Connor e Logan Kim saranno due nuovi volti del film in uscita nel 2020.

Le riprese dovrebbero iniziare a breve, anche se i dettagli della trama non sono stati ancora resi noti. Ciò che è certo è che riprenderà la storia originale, come è stato dichiarato a Variety. A proposito dei due giovani attori il produttore Ivan Reitman ha detto:

“Celeste e Logan sono talenti rari e siamo tutti grati che presteranno le loro voci uniche a GB20.”

La pellicola dovrebbe essere pronta per uscire nelle sale nell’estate del 2020.