Intellivision Amico: la gamma dei colori

Continuano gli aggiornamenti sul progetto Amico di Intellivision Entertainment, presentato a porte chiuse all’E3 in ben cinque differenti configurazioni estetiche.

Non è ancora chiaro se tutte le customizzazioni saranno liberamente selezionabili al momento dell’acquisto; è invece più probabile che ne venga scelto un sottoinsieme basato sul feedback degli utenti interessati.

Intellivision Amico presentato in cinque colorazioni, compresa la vintage edition

I colori proposti al momento sono black, già soprannominato nei forum italiani “Tron edition”, il rosso stile “toy” che sembra essere altamente indiziato per il lancio, il purple chiaramente ammiccante al pubblico femminile, un bianco perla che non sta riscontrando i favori sui forum degli intellivisionari, e la splendida vintage wood version. La notizia che possiamo confermarvi è che la versione vintage in simil radica sarà una limited edition acquistabile solo online. Tutte queste informazioni sono naturalmente soggette a cambiamenti in quanto stiamo entrando nel vivo del progetto e se volete essere costantemente informati su questo emozionante ritorno rimanete sintonizzati con noi.

