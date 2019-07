Stranger Things: Uma Thurman e i complimenti a Maya Hawke

Dopo l’esordio di Maya Hawke della scorsa settimana, nella serie Stranger Things, i genitori della giovanissima attrice, ossia Uma Thurman e Ethan Hawke, si sono complimentati con lei, dedicandole dei post su Instagram. La figlia maggiore della coppia aveva già avuto esperienze a livello di serie Tv, in Piccole donne (Little Women), tre episodi usciti nel 2017.

Stranger Things: Maya Howke riceve i complimenti Instagram da mamma e papà

Maya Hawke, figlia d’arte, ha 21 anni, ha già avuto esperienze sia come attrice, che come modella, iniziando a posare per Vogue. Ora con il ruolo di “Robin” in Stranger Things, la sua carriera avrà sicuramente un decollo, essendo una delle serie più amate e famose al mondo. Uma Thurman, orgogliosissima della figlia, le dedica queste parole: