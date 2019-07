Joker: il film non seguirà il plot del fumetto DC

Il regista del nuovo film di Joker, Todd Phillips, ha rilasciato da poco un’ intervista, in cui ha annunciato che la pellicola non seguirà alla lettera il fumetto. Questa dichiarazione oltre a creare serie polemiche tra i fan, metterà in crisi tutti coloro che stavano cercando di fare pronostici sul plot.

Joker: un film originale

Phillips, in una dichiarazione al magazine Empire, ha dichiarato:

“Non abbiamo seguito nulla dei fumetti, cosa che farà arrabbiare diverse persone. Abbiamo semplicemente scritto la nostra versione delle origini di un tizio noto come il Joker. È quello che per me era interessante. Non stiamo nemmeno raccontando la storia del Joker, ma di come sia diventato così. È tutto incentrato sulla figura di quest’uomo”

Il film, nettamente diverso dalle linee tradizionali delle DC, dovrebbe uscire al cinema il prossimo Ottobre.