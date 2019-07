Zero: annunciata la nuova serie italiana di Netflix

La nuova serie tutta italiana Netflix si chiamerà “Zero”. Vedrà come protagonista un ragazzo di origini africane, italiano di seconda generazione, che vive nella periferia di Milano. Un progetto molto interessante, scritto da Antonio Dikele Distefano e Menotti (sceneggiatore di Lo chiamavano Jeeg Robot), che darà voce ad una realtà molto particolare e mai portata alla luce, spesso sottovalutata, ma che in tutto e per tutto rispecchia il mondo in cui viviamo oggi. Proprio perché i contenuti, così come la trama dovranno essere attuali, uno degli elementi inseriti all’interno della serie sarà il Rap, considerato la lingua dei più giovani.

Zero: la nuova serie di Netflix che dà voce a una generazione

Antonio Dikele Distefano, riguardo questo nuovo progetto, ha dichiarato:

“L’idea di Zero nasce da una mia esigenza di mettere insieme diverse storie per raccontare la storia di un ragazzo speciale, di un ragazzo nero, che grazie al suo superpotere riesce a vedere la realtà che si cela dietro all’apparenza delle cose.”

Questo supereroe contemporaneo non sarà altro che un ragazzo come tanti, con una storia alle spalle, che imparerà, nel corso delle puntate, a conoscere il mondo e sé stesso. L’inizio delle riprese è previsto per il 2020.