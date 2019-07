Intellivision Entertainment apre un ufficio europeo

Intellivision Entertainment (IE) ha ufficialmente aperto in questo mese corrente di Luglio un ufficio di rappresentanza per l’Europa. L’ufficio è localizzato in Germania, a Norimberga, e si occuperà di imbastire le operazioni di marketing e distribuzione nel nostro continente.

Intellivision Entertainment apre ufficialmente in Europa e si prepara al lancio di Amico

Le nazioni inizialmente interessate alla distribuzione saranno Germania e Inghilterra, che risultano nei database di IE quelle con la maggiore distribuzione capillare di console originali negli anni 80 (argomento che farà storcere il naso a italiani e francesi immagino). L’incarico di presidente degli uffici europei è stato dato ad Hans Ippisch, conosciuto in Germania per la sua lunga attività presso Computec.

Passate dalla nostra sezione Games.