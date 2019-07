Apple: annunciati i nuovi Macbook Pro standard ed Air

Apple ha da poco deciso di produrre, dopo diverso tempo, delle nuove versioni del Macbook Pro standard e del modello Air. I 2 nuovi dispositivi dispongono di una serie di differenze di natura tecnica rispetto ai loro predecessori, anche se non troppo sostanziali.

Per quanto riguarda il Macbook Pro, ad esso sono stati aggiunti una touch bar ed il touch ID, rendendo queste 2 tecnologie uno standard per la linea di prodotti Apple. Oltre a ciò il dispositivo è stato migliorato sotto il punto di vista della potenza hardware, dotandolo di un nuovo processore Intel Core i5 di ottava generazione da 1.4GHz. Sfortunatamente non sono stati fatti passi in avanti per quanto riguarda le porte presenti, poiché anche questa versione del Macbook sarà in grado di offrire soltanto 2 ingressi USB-C.

Il nuovo Macbook Pro standard ha subito diverse migliorie sul lato tecnico

Infine anche il Macbook Air è stato aggiornato, ma a differenza del Pro in maniera decisamente più lieve. Difatti il nuovo modello dell’Air è solamente stato dotato della tecnologia “True display”, grazie i colori del monitor si adatterebbero in base alle condizioni di luce. Il nuovo Macbook Pro è disponibile a partire da 1549 euro, mentre il modello Air parte da 1279 euro.