Cruella: ingaggiata Fiona Crombie come production designer

Cruella è uno dei progetti live-action Disney che vedrà la luce il prossimo anno. Questo film segnerà una svolta importante per il personaggio di Crudelia de Mon, che come per il filone di Maleficent, anche in questo caso dovrebbe essere svelato al pubblico il perché questo caracter appare così spietato e senza cuore, tanto da non sciogliersi davanti a 101 teneri cuccioli di Dalmata. Si tratterebbe di un vero e proprio prequel del cartone animato, che sarà ambientato a Londra negli anni ’70.

Cruella il film Disney del 2020: Emma Stone protagonista

Emma Stone sarà una giovane Cruella, mentre Emma Thompson potrebbe vestire i panni della protagonista in età più adulta, anche se il suo ruolo non è stato reso ancora noto. Il lungometraggio Disney dovrebbe uscire nei cinema americani il 23 Dicembre 2020. Fiona Crombie, già nota per le scenografie di La Favorita di Yorgos Lanthimos, che nel cast vedeva la stessa Stone, e del Machbeth con Michael Fassbender, che sarà la production designer anche per questo film.